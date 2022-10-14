Херсон, 14 октября 2022, 23:13 — REGNUM В Херсонской области российские военные держат оборону, и среди них есть бывшие военнослужащие ВСУ. Об этом заявил на встрече в Москве публицист и военный блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Мы часто навещали наших солдат на передовой, они очень рады и нуждаются в простом человеческом общении», — заявил блогер.
По словам Живова, в составе российских частей много бывших военнослужащих ВСУ, которые ранее проходили службу в ВСУ на территории Крыма и впоследствии принесли присягу на верность России.
«Они показали себя очень хорошо, отважные и смелые солдаты, сражаются доблестно», — заключил публицист.
Напомним, что ВСУ осуществили ряд попыток наступать на Херсонском направлении