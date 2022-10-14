Белгород, , 22:57 — REGNUM Военкор Евгений Поддубный 14 октября ответил в своем телеграм-канале на вопросы подписчиков о том, «доколе» будут продолжаться удары ВСУ по жилым районам и инфраструктурным объектам Белгородской области.

Белгород Илга Гондарева

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Как сообщалось ранее, в результате удара ВСУ по подстанции в Белгороде жилые дома в части районов города были обесточены, подача электричества возобновилась через два часа.

«[Будут обстреливать,] пока мы не победим. Пока не лишим киевский режим боеспособных вооруженных сил, либо до тех пор, пока не лишим [территорию б. УССР] киевского режима. И над этой задачей сейчас работает лучшая часть нашей армии и лучшая часть нашего общества в целом», — написал Поддубный.

Белгород находится вне зоны поражения артиллерии противника, поэтому ВСУ используют ракеты, пояснил военкор. Город «прикрыт» эшелонированной системой ПВО, большая часть ракет ВСУ уничтожается в воздухе, но ни одна система ПВО не может обеспечить перехват всех целей, отметил Поддубный.

«Думаю, что белгородское направление в плане противовоздушной обороны будет усилено», — добавил он.