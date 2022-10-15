Брюссель, , 00:09 — REGNUM Сербия обещала Брюсселю, что она согласует свою визовую политику с политикой Евросоюза. Об этом заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон 14 октября после встречи Совета по внутренним делам ЕС.

Ильва Йоханссон News Oresund

«Этот вопрос обсуждался на высшем уровне. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила об этом с президентом Сербии Александром Вучичем. Он заверил нас в том, что Сербия согласует свою политику с визовой политикой ЕС, особенно когда речь идет о государствах, которые для нас в данный момент критичны — Тунис, Бурунди и Индия», — процитировал телеканал Н1 слова Йоханссон.

Комиссар ЕС не исключила, что Сербию могут «наказать» за отказ от выполнения этого требования Брюсселя отменой безвизового режима, но, как уточнила она, эта тема в настоящее время не обсуждается.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер рассказала, что условием для присоединения Сербии к ЕС является «адаптация её визовой политики к политике Евросоюза».