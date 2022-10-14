Подгорица, , 22:53 — REGNUM Глава МИД Черногории Ранко Кривокапич прокомментировал решение МИД РФ о запрете его въезда в Россию. «Я остаюсь другом российского народа больше, чем те, кто подталкивает и поддерживает его в позорной агрессии против б. УССР», — написал министр, сообщает RTCG.

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Ранее министерство иностранных дел России объявило о запрете въезда в Российскую Федерацию министру Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему директору Агентства национальной безопасности (АНБ) Саво Кентере.

«Для меня большая честь быть в компании дорогих союзников и друзей — госсекретаря США Энтони Блинкена, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, министра иностранных дел Канады Мелани Джоли и других членов альянса НАТО», — написал Кривокапич в соцсети.