Приштина, Сербия, , 22:53 — REGNUM Депутат Европейского парламента от Нидерландов Тийс Реутен 14 октября на своей странице в социальной сети выразил возмущение увязкой вопроса о либерализации Евросоюзом визового режима с Косово с введением европейской системы безопасности ETIAS по инициативе его страны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В Европарламенте Иван Шилов © ИА REGNUM

«Постыдно, глупо и безответственно. После крайне положительного дополнительного отчета о безвизовом въезде в Косово, инициированного Нидерландами, эта страна присоединяется к группе стран, которые придумали новый предлог, чтобы снова отложить решение». Тийс Рейтен

13 октября рабочая группа Еврокомиссии по либерализации визового режима постановила об увязке этих двух событий, несмотря на то, что Еврокомиссия одобрила либерализацию визового режима для Косово еще в 2018 году. Данное предложение поддержали Нидерланды, Франция, Швеция, Бельгия и Испания.

Читайте ранее в этом сюжете: Чтобы вступить в ЕС, Сербия должна изменить визовую политику