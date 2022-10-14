Приштина, Сербия, 14 октября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента от Нидерландов Тийс Реутен 14 октября на своей странице в социальной сети выразил возмущение увязкой вопроса о либерализации Евросоюзом визового режима с Косово с введением европейской системы безопасности ETIAS по инициативе его страны. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

«Постыдно, глупо и безответственно. После крайне положительного дополнительного отчета о безвизовом въезде в Косово, инициированного Нидерландами, эта страна присоединяется к группе стран, которые придумали новый предлог, чтобы снова отложить решение». Тийс Рейтен

13 октября рабочая группа Еврокомиссии по либерализации визового режима постановила об увязке этих двух событий, несмотря на то, что Еврокомиссия одобрила либерализацию визового режима для Косово еще в 2018 году. Данное предложение поддержали Нидерланды, Франция, Швеция, Бельгия и Испания.