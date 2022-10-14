Подгорица, , 22:48 — REGNUM После рассмотрения имеющихся ресурсов, стоимости всего проекта и обязательств, которые государственная служба Черногории ожидает в предстоящий период, было принято решение, что Черногория не будет участвовать в конкурсе песни «Евровидение» в 2023 году.

Евровидение

Конкурс Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле в Великобритании.

Решение было принято, поскольку предполагалось, что имеющиеся ресурсы должны быть направлены на финансирование текущих и планируемых национальных проектов и организационно-программных реформ.

«Помимо значительных затрат на регистрационный взнос, а также стоимости пребывания в Великобритании — мы также столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и планируемых национальных проектов и организационные и программные реформы, которые влекут за собой значительные инвестиционные вложения в оборудование и помещения», — говорится в сообщении.