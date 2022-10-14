Варшава, 14 октября 2022, 22:51 — REGNUM Польша завершила переговоры по вопросу покупки у Южной Кореи около 300 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo, сообщает 14 октября издание Defense news.

ВС Польши
ВС Польши
Koalorka

Уточняется, что контракт будет подписан через несколько дней в ходе визита польского министра обороны Мариуша Блащака в Сеул.

По словам Блащака, вместе с установками будет закуплено значительное количество ракет, как высокоточных с дальностью полета до 70 км, так и боеприпасов с дальностью поражения цели до 300 км.

Ранее в Варшаве заявляли о намерении купить в США 500 установок РСЗО HIMARS, но теперь Польша решила закупить и HIMARS, и K239 Chunmoo.

Первые южнокорейские РСЗО могут поступить в Польшу в 2023 году.

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