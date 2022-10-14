Варшава, , 22:51 — REGNUM Польша завершила переговоры по вопросу покупки у Южной Кореи около 300 единиц реактивных систем залпового огня (РСЗО) K239 Chunmoo, сообщает 14 октября издание Defense news.

ВС Польши Koalorka

Уточняется, что контракт будет подписан через несколько дней в ходе визита польского министра обороны Мариуша Блащака в Сеул.

По словам Блащака, вместе с установками будет закуплено значительное количество ракет, как высокоточных с дальностью полета до 70 км, так и боеприпасов с дальностью поражения цели до 300 км.

Ранее в Варшаве заявляли о намерении купить в США 500 установок РСЗО HIMARS, но теперь Польша решила закупить и HIMARS, и K239 Chunmoo.

Первые южнокорейские РСЗО могут поступить в Польшу в 2023 году.

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