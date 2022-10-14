София, 14 октября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Сотрудники Управления таможенной службы Болгарии задержали в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе незадекларированную валюту на общую сумму в £218 тыс. Об этом 14 октября сообщает софийский информационный портал News. bg.

Petr Kratochvil Фунт стерлингов

По предварительным данным, наличные средства были спрятаны в холодильной установке грузовика, следовавшего из Стамбула в Софию. Водитель транспортного средства, гражданин Турции, не смог объяснить происхождение денег. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Болгарии объявило о проведении масштабной спецоперации по борьбе с незаконным ввозом в страну валюты и ценных бумаг.