Белград, , 23:18 — REGNUM Каждый третий ребёнок в Сербии страдает ожирением. Об этом заявила 14 октября директор Республиканского фонда здравоохранения Саня Радивоевич-Шкодрич.

Борьба с ожирением

Поэтому сербское государство обеспечивает бесплатное лечение и реабилитацию детей, страдающих ожирением, в лучшей сербской клинике, занимающейся проблемами лишнего веса — в больнице «Чигота», отметила Радивоевич-Шкодрич.

Программа реабилитации рассчитана на 21 день, дети и подростки с 12 до 18 лет имеют право проходить реабилитацию дважды за счет государства.

Целью этой программы является профилактика метаболических нарушений и возникновения сердечно-сосудистых болезней на раннем этапе развития, добавила Радивоевич-Шкодрич.

Напомним, что в настоящее время 10% детей во всем мире имеют либо избыточный вес, либо страдают ожирением.