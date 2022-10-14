Анкара, 14 октября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. В результате взрыва на шахте погибли два человека, ещё 20 пострадали, сообщил вечером 14 октября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

DariuszSankowski Шахта

Ранее сообщалось о взрыве на шахте в северной части Турции.

«По поступающим данным, два человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на шахте в Бартыне», — написал Коджа.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан заявила о 49 шахтерах, заблокированных под землей после взрыва.

По предварительным данным, причиной взрыва стал неисправный трансформатор.

На место аварии выехали руководители МВД и Минэнерго Турции Сулейман Сойлу и Фатих Донмез.