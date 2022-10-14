Белгород, , 22:26 — REGNUM На удар ВСУ по подстанции в Белгороде нужно ответить не возбуждением очередного уголовного дела, а отключением всех распределительных установок на территории б. УССР, написал 14 октября в своем телеграм-канале основатель частной оружейной компании Владислав Лобаев.

ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, в результате удара по подстанции в Белгороде жилые дома в части районов города были обесточены, подача электричества возобновилась через два часа.

«Можно возбудить новое уголовное дело, а можно погасить все ОРУ 750 кВ, чтоб не тратить бумагу и два раза не вставать. В дальнейшем гасить более мелкие очаги клятой радяньской электрификации, немедленно, в ответ на теракты», — написал Лобаев.