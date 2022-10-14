Екатеринбург, 14 октября, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Пожар в ангаре на улице Аппаратной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 480 кв метров. Об этом 15 октября сообщает свердловское управление МЧС.

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Очаг был локализован в 00:04 по местному времени (22:04 мск). Пожарным удалось сохранить рядом стоящие здания. Тушение пожара продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар здесь возник днём 14 октября. Загорелся пластик.