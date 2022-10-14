Бухарест, 14 октября 2022, 22:20 — REGNUM В Бухаресте на 74-м году жизни скончалась всемирно известная румынская оперная певица Мариана Николеско. Об этом 14 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительным данным, смерть Николеско наступила по естественным причинам. При этом ранее оперная дива не страдала хроническими заболеваниями. Дата и место прощания с Николеско не уточняются.
Николеско выступала на престижнейших сценах, включая La Scala (Милан) и Metropolitan Opera (Нью-Йорк). Ее голос присутствует в фильмах Лукино Висконти, Франко Дзефирелли и других известных режиссеров. В течение долгих лет певица являлась Послом мира ЮНЕСКО.
Читайте ранее в этом сюжете: Скончалась американская певица Лоретта Линн