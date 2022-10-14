Бухарест, 14 октября, 2022, 22:20 — ИА Регнум. В Бухаресте на 74-м году жизни скончалась всемирно известная румынская оперная певица Мариана Николеско. Об этом 14 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Филип Буало. В опере. 1909

По предварительным данным, смерть Николеско наступила по естественным причинам. При этом ранее оперная дива не страдала хроническими заболеваниями. Дата и место прощания с Николеско не уточняются.

Николеско выступала на престижнейших сценах, включая La Scala (Милан) и Metropolitan Opera (Нью-Йорк). Ее голос присутствует в фильмах Лукино Висконти, Франко Дзефирелли и других известных режиссеров. В течение долгих лет певица являлась Послом мира ЮНЕСКО.