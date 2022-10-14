Рим, 14 октября, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Продолжительность рассмотрение в судах Италии уголовных дел сократилась на 18%, гражданских — на 13%, сообщили в министерстве юстиции 14 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Как сообщалось ранее, Италия с большим отрывом «лидирует» в ЕС по продолжительности судебных процессов (в том числе в апелляционных судах).

Власти страны взяли на себя обязательство сократить время рассмотрение дел по гражданским процессам на 40%, по уголовным — на 25% (в сравнении с показателями 2019 года).