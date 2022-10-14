Берн, , 22:11 — REGNUM Официальный Берн объявил о выделении Румынии 221,5 млн швейцарских франков ($200 млн) в качестве одноразовой безвозмездной помощи. Об этом 14 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Деньги (сс) Michael Marcovici

Эти деньги должны быть использованы Бухарестом на реализацию проектов в сфере образования, поддержку предпринимательства и укрепления энергосистем. Контролем над расходованием этих денег будет заниматься специальный инспекционный орган парламента Швейцарии.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о планах получения до конца текущего года в общей сложности до $500 млн в качестве международной финансовой помощи и безвозвратных кредитов.

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