Печ, Сербия, , 22:51 — REGNUM В монастыре Печская патриархия в Косово и Метохии 14 октября прошла церемония интронизации патриарха Сербского Порфирия.

Патриарх Сербский Порфирий Spc.rs

Обращаясь к верующим после окончания церемонии патриарх Порфирий отметил, что «Бог, как абсолютная любовь, не смотрит, кто есть кто, так как все люди Божьи дети». Поэтому он призвал молиться вместе за всех людей, всех соотечественников-сербов, но так же и за албанцев, которые живут вместе с сербами на территории Косово и Метохии.

«Давайте будем строить вместе мир так, как мир строили честные албанские семьи, защищающие эту святыню (Печскую патриархию — ИА REGNUM). Хотя они и были мусульманами, они знали, что там, где есть молитва, там есть и Бог», — процитировал портал «Косово онлайн» слова патриарха Порфирия.

Напомним, что патриарх Порфирий возглавил Сербскую православную церковь в феврале 2021 года. Его интронизация в соборном храме Белграда была совершена 19 февраля 2021 года. Тогда было заявлено, что церемония интронизации в центре Сербской православной церкви — в монастыре Печская патриархия в Косово и Метохии, состоится позже.