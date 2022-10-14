Рим, 14 октября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Лидеры стран ЕС пока не могут договориться о введении так называемого «потолка цен» на газ, передает 14 октября Ansa со ссылкой на осведомленные источники в Брюсселе.

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Решение о введении «потолка» может быть принято на саммите глав правительств и государств ЕС 20−21 октября.

Выдвигается слишком много предложений, каждое из которых имеет разнонаправленные эффекты на экономики других стран, отметил источник агентства.