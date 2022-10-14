14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева, который опроверг сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации с привлечением сотрудников полиции возле станций метро.

Светлана Рыбина, , 22:53 — REGNUM Опровержение о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро с привлечением сотрудников полиции, которое дал военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

Локтев уверяет, что никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. При этом заявил, что «розыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно».

Таким образом военный комиссариат Москвы опроверг многочисленные ролики и фотографии, сделанные жителями столицы возле станций метро, на которых сотрудники полиции проводят сверку документов и выдают гражданам повестки в военкомат.

«Вообще молодцы! Мне это напоминает старый анекдот, когда муж возвращается с командировки, а в постели жена с любовником. И тут жена подскакивает и говорит мужу: «И ты будешь верить своим бесстыжим глазам, а не моим честным словам?» — написал Сергей В.

Многие пользователи не понимают, каким образом можно опровергнуть многочисленные свидетельства и видеоролики, на которых запечатлён сам процесс выдачи гражданам повесток.

«В смысле опроверг? Куча видеороликов с доказательствами в Сети. Они уже настолько оборзели, что людей с семи часов утра в подъездах поджидают!» — возмущается Дмитрий Б.

«В Питере так вообще в подъездах вручают. Кому он это рассказывает?» — удивляется Сергей П.

«А военком не удосужился видеоролики в интернете посмотреть, как повестки эти людям в руки всовывают? Или это компьютерная графика?» — спрашивает Николай Б.

Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев Префектура Западного административного округа города Москвы

Некоторые комментаторы отмечают, что доверять заявлениям представителей военных комиссариатов становится всё сложнее.

«Военкомат опроверг. Ха-ха. В военкоматах всегда ведь права граждан максимально соблюдаются, верно?» — пишет Полина В.

«Очень интересный военком. Откуда у него информация о том, что это была инициатива полиции вести оперативно-розыскную деятельностью по поимке преступников. Полковник Локтев сейчас служебную информацию из МВД рассказал? Очень интересно. А как к нему эта информация попала? Кто ему её слил? Он в курсе, что это уголовное дело?» — интересуется Александра А.

Часть людей полагает, что то, что делают военные комиссариаты, слабо вяжется с тем, какую задачу перед ними поставил президент России Владимир Путин и глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Такое впечатление, что им за каждого человека, которому вручили повестку, им там всем полагается премия. Уж слишком рьяно они пытаются людей выцепить», — заметил Павел Б.

«А в чем проблема? Тут нет нарушения закона. Нарушение есть, когда в почтовый ящик бросают, а здесь всё четко. Да и как еще отловить уклонистов, есть рецепты умнее?» — спрашивает Илья В.

Нашлись и те, кто уверен, что опровержение со стороны военкомата поступило, поскольку облавы с вручением повесток не соответствуют законодательству Российской Федерации.

«Осуществление сотрудниками полиции повальных «облав» на призывников незаконно. Сотрудники органов внутренних дел имеют право вручать направление в военный комиссариат для постановки на воинский учет лицам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете (статья 4 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). Для призывников-срочников это право вполне обосновано — участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать. Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним», — поделился своим мнением Сергей В.

Напомним, 14 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев опроверг сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации с привлечением сотрудников полиции возле станций метро.