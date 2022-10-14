Рим, , 22:00 — REGNUM По данным за сентябрь 2022 года, за год объём потребления в Италии снизился на 2%, сообщили 14 октября в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Зафиксирован рост спроса на услуги (на 2,7%) и более значительное снижение спроса на товары (4%).

Особенно заметно снизился спрос на бытовую технику (-14,6%), автомобили (-6,2%), одежду (-5,4%) и продукты питания (-4,9%).

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.