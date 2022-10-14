Рим, , 21:56 — REGNUM Экономика Италии замедляется, и 2023-й будет для нее очень сложным годом, заявил 14 октября глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

Евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что экономика после коронакризиса восстанавливалась даже быстрее, чем предполагалось, однако резкий рост цен на энергию изменил ситуацию, и следующий год будет «очень сложным», можно предполагать «практически нулевой рост».

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.