Рим, 14 октября, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Экономика Италии замедляется, и 2023-й будет для нее очень сложным годом, заявил 14 октября глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Он отметил, что экономика после коронакризиса восстанавливалась даже быстрее, чем предполагалось, однако резкий рост цен на энергию изменил ситуацию, и следующий год будет «очень сложным», можно предполагать «практически нулевой рост».

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.