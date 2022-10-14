Херсон, 14 октября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Волонтеры закупают массу коптеров для армии, подразделений ДНР и ЛНР, добровольческих отрядов, но делать это становится всё сложнее. Об этом заявил на встрече в Москве публицист и военный блогер Алексей Живов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sinky БПЛА

«Мы закупали коптеры фирмы DGI, но она принадлежит американцам, и теперь они изменили программное обеспечение у БПЛА, их невозможно «расшить» (заменить программное обеспечение с заводского на другое — ИА REGNUM), а это приводит к тому, что их место запуска видно в «Аэроскопе» (специальное приложение, доступное для ВСУ — ИА REGNUM), — заявил блогер.

Таким образом противник может получить возможность обнаружить расчёт, управляющий БПЛА и нанести по нему артиллерийский или иной удар.

«Из 100 имеющихся на рынке коптеров доступными для перепрошивки, и, соответственно, для поставок в армию, остаются примерно десять процентов», — заключил Живов.

Напомним, что ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости налаживания в России массового производства БПЛА.