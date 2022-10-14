Москва, , 21:55 — REGNUM Командующий ныне группировкой войск специальной военной операции на территории б. УССР генерал армии Сергей Суровикин всегда был требователен и жёсток, но при этом горячо желал своим подчинённым победы и славы, сообщил начальник Центрального пограничного музея ФСБ России Николай Берсенёв на своей странице в ВК.

Сергей Суровикин Министерство обороны России

Эту особенность Суровикина он заметил ещё в 90-е годы, будучи заместителем начальника Московского пограничного отряда, выполнявшего задачи на таджико-афганской границе.

«Однажды мне позвонил начальник штаба Кулябского мотострелкового полка. Он попросил меня выступить перед гарнизоном его воинской части, кратко определив общие темы и тезисы того, что хотелось бы услышать обязательно.

«Ещё, если можно, — добавил он, — вручить военнослужащим какие-нибудь имеющиеся у вас пограничные награды»…

Меня встретил очень молодой подполковник со строгим выражением лица и едва заметной полуулыбкой. Отдав команду на построение гарнизона, начальник штаба (а это был именно он) ознакомил меня со своим хозяйством. Наблюдая, как он отдаёт команды и держится, я тогда отметил про себя: «Жёсткий парень даже, кажется, слишком».

Во время моего выступления подполковник, всё с тем же строгим выражением лица, слушал очень внимательно, и внутренне, как мне казалось, живо реагировал на сказанное. Стало понятно, что он придавал серьёзное значение происходящему.

В процессе же вручения наград я заметил вот что. Он радовался. Радовался и улыбался. Он, конечно, же хотел для подчинённых более высоких наград и большей славы. Это очень важное качество для командира — хотеть славы для своих солдат, и это присуще далеко не всем, тем более штабным офицерам.

Я тогда понял, что это мероприятие организовал не зам по воспитанию и не командир части, а именно он — начальник штаба Кулябского мотострелкового полка подполковник Суровикин.

Ну что же товарищ генерал армии, у вас сегодня есть все возможности и для славы и для наград. Хотя бой идёт не ради них конечно же.

«Страшный бой идет, кровавый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле», — написал Николай Берсенёв.