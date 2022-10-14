Палермо, Италия, 14 октября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. В целом ряде населенных пунктов в южных регионах Италии, в том числе на Сицилии, в Апулии и Базиликате, жители были вынуждены забираться на крыши своих домов и вызывать спасателей из-за наводнения, передают 14 октября местные СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Отмечается, что сильные ливни превратили улицы в реки, и первые этажи зданий в десятках городов оказались подтопленными. Также было нарушено движение по автомобильным дорогам.

Сотрудники спасательных служб получили несколько сотен вызовов от граждан.