В Македонии решили сэкономить на участии в Евровидении-2023
Скопье, 14 октября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Глава Радио и телевидения Северной Македонии Марьян Цветковски 14 октября заявил, что его страна не будет принимать участия в Евровидении в 2023 году.
Albin Olsson
Евровидение
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, впервые с провозглашения независимости страна не будет принимать участия в этом музыкальном фестивале.
«Да, мы не будем принимать участие в Евровидении. Мы не оплатили регистрацию. Самой большой проблемой является электрическая энергия и высокие затраты, связанные с дорогой и проживанием в Великобритании. Поскольку в текущей ситуации сокращены все расходы, поэтому и те средства, которые были предусмотрены на участие в Евровидении, мы направили на оплату счетов за электричество».