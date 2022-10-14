Скопье, 14 октября, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Глава Радио и телевидения Северной Македонии Марьян Цветковски 14 октября заявил, что его страна не будет принимать участия в Евровидении в 2023 году.

Albin Olsson Евровидение

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, впервые с провозглашения независимости страна не будет принимать участия в этом музыкальном фестивале.