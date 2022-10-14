Приштина, Сербия, , 23:08 — REGNUM Премьер-министру сепаратистского Косово Альбину Курти определили срок, в течение которого он должен дать ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца по урегулированию косовского вопроса. Об этом 14 октября заявил заместитель главы правительства Косово Бесник Бислими.

Бесник Бислими Mf.rks-gov.net]

Бислими сказал, что не ознакомлен со всеми деталями этого предложения.

Отвечая на вопрос, обяжут ли Париж и Берлин Приштину согласиться на подписание соглашения с Белградом, которое не подразумевает признание независимости со стороны Сербии, Бислими заявил, что «об этом должны рассказать участники переговоров, когда наступит момент для этого».

«Я не могу обсуждать то, что произошло, так как я не участвовал в дискуссии. Люди, которые участвовали в переговорах, должны решить, когда нужно выйти и ознакомить общественность с подробностями. Если бы прям сейчас любая из составляющих переговоров стала достоянием общественности, это было бы контрпродуктивно», — процитировало издание «Газета экспресс» слова Бислими.

Он добавил, что те детали, которые просочились в прессу и которые комментировал Александр Вучич во время пресс-конференции 8 октября, «может быть, являются «списком желаний», составленным в Сербии», но это не тот документ, который лежит у Курти и Вучича.

«Мы не можем с точностью сказать, что было представлено господину Вучичу. Но то, о чем говорил Вучич, неверно», — отметил Бислими.

Напомним, что 9 сентября на встречу с Альбином Курти приехали представители Олафа Шольца и Эммануэля Макрона — Йенс Плетнер и Эммануэль Бон. Потом они в Белграде встретились с президентом Сербии Александром Вучичем.