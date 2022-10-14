Лиепая, Латвия, 14 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Объявление в СНГ 2025-го годом единства в борьбе с нацизмом — хорошая инициатива, если только представители остальных стран Содружества действительно будут участвовать в борьбе с современными нацистами, отметил 14 октября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя снос памятника воинам-освободителям в Лиепае.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Как сообщалось ранее, 14 октября в Лиепае демонтировали советский мемориал защитникам города от нацистов. Его металлический рельеф планируется передать в так называемый «музей оккупации».

«Сообщения об очередных разрушениях памятников воинам РККА и местным антифашистам, в том числе из Латвии, подтверждают правильность постановки президентом России вопроса об объявлении в СНГ 2025 года годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

Это, однако, должна быть не формальная, а реальная, хорошо подготовленная инициатива. Так, все страны СНГ должны были бы присоединиться к осуждению варварского уничтожения памятников и захоронений участников Великой Отечественной войны в Прибалтике и Польше, других странах, где это происходит. Сегодня мы таких осуждающих заявлений почти ни от кого из партнёров по СНГ не слышим. На разрушаемых братских кладбищах, однако, лежат сыны и дочери всех народов бывшего СССР, сносимые памятники были поставлены им всем.

Необходимо обеспечить, чтобы с осуждением действий современных вандалов выступала не только Россия, а потомки всех участников войны с европейским нацизмом. Только так мы совместно сможем не позволить стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы ни в самих наших странах, ни там, где всё ещё живы следы подвигов наших отцов и дедов. Россия, конечно, и сама будет отстаивать историческую правду, но именно эта правда требует, чтобы такая борьба с зарубежными и внутренними вандалами была общей для стран СНГ, коллективной.

Одним словом, появится в ближайшее время хотя бы одно совместное заявление МИДов стран СНГ с осуждением вандализма, скажем, латышей, поверю в неформальность инициативы нашего президента. Не сможет наш МИД организовать такое заявление, значит, вновь мы имеем дело с формой, а не содержанием», — отметил Михаил Демурин.