Скопье, 14 октября, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Македонский оппозиционный депутат, лидер партии «Левица» Димитар Апасиев 14 октября обвинил спикера парламента Северной Македонии Талята Джафери в нарушении его права на сохранность личных данных.

Kanal 77 Димитар Апасиев

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Апасиев обвиняет Джафери в том, что 12 октября 2022 года журналистам вместе с сообщением о том, что он являлся инициатором требования о проведении референдума о расторжении соглашения о добрососедстве с Болгарией, были без его ведома и согласия переданы его паспортные данные и адрес текущего проживания. Эти данные затем были переданы, по словам Апасиева, почти всем СМИ страны.

Апасиев обвинил Джафери в сознательном и целенаправленном нарушении его приватности.