Москва, , 21:45 — REGNUM Списки иностранных агентов обновил 14 октября Минюст РФ.

Антон Долин — российский журналист, кинокритик, литературный критик Svklimkin

Так, в Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих в России функции иностранного агента, включены шесть человек, в том числе журналист Антон Долин (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

В список физлиц, выполняющих в РФ функции иностранного агента, добавлены трое, включая Тихона Дзядко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) — главреда «Дождя» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

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