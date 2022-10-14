Тюмень, , 21:34 — REGNUM В Тюменской области дан старт новой традиции поддержки бойцов — одалживание медных монет. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Монеты для возвращения домой. Тюмень. Пресс-служба губернатора Тюменской области

«Каждому нашему бойцу, идущему на защиту Родины, будем давать памятную монету в символический долг. Ведь есть неизменное правило — если человек берёт что-то в долг, то дело чести во что бы то ни стало этот долг вернуть. Когда-то так делали наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты. Мужчины брали обязательство вернуться домой и долг отдать», — пояснил смысл инициативы тюменский губернатор.

Первую символическую монету получил мобилизованный лейтенант Владимир.

«Я вглядываюсь в лица сослуживцев, которые стоят со мной в одном строю. Мы — обычные ребята. Всех нас, электриков, блогеров, художников, сантехников, объединила сегодня одна обязанность — Родину защищать. И когда пробил час, когда получили повестки, никто не стал скрываться и придумывать мнимые болезни. Каждый готов выполнять свои военные обязанности, свою боевую задачу, какой бы сложной она ни была», — отметил мобилизованный тюменец.

Монета для тюменских бойцов вкладывается в конверт вместе с открыткой, где есть место, чтобы написать воинам добрые пожелания.

«Читая сообщения, наши парни вдали от родного дома будут знать, что наши сердца, наши мысли с ними! И что мы уверены, что Победа будет только за нами!» — подытожил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с 9 октября провожают на дополнительную подготовку в Южный федеральный округ мобилизованных жителей ХМАО, ЯНАО, Тюменской области и Пермского края.

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