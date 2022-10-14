Рим, 14 октября, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Италии подростки ежедневно совершают попытки самоубийства, заявил 14 октября глава национальной ассоциации педиатров Антонио Д'Авино.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Увеличивается и число подростков с крайне высоким уровнем тревожности, избегающих каких-либо социальных контактов, отметил эксперт.

Общество должно быть осведомлено о проблеме, родители должны услышать, что есть такая проблема и есть способы бороться с ней, добавил он.