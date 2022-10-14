Москва, 14 октября 2022, 21:41 — REGNUM Российская певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) опубликовала новую пластинку под названием «Нас узнает весь мир, Pt. 2». Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 14 октября.
В треклист альбома вошли 12 песен, треть из которых была представлена ранее в виде синглов. Композиции в проекте посвящены жизненному опыту человека, «который любит, познает и ошибается». По словам самой артистки, новый релиз стал идейным продолжением пластинки «Нас узнает весь мир, Pt. 1», вышедшей в 2021 году.
Напомним, в июле 2022 года Мари Краймбрери представила песню «Шкура», записанную при участии Клавы Коки (Клавдия Высокова). Стоит отметить, что композиция стала дебютным сотрудничеством певиц.
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