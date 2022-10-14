Москва, , 21:41 — REGNUM Российская певица Мари Краймбрери (Марина Жадан) опубликовала новую пластинку под названием «Нас узнает весь мир, Pt. 2». Премьера проекта состоялась на всех музыкальных платформах 14 октября.

Мари Краймбрери Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В треклист альбома вошли 12 песен, треть из которых была представлена ранее в виде синглов. Композиции в проекте посвящены жизненному опыту человека, «который любит, познает и ошибается». По словам самой артистки, новый релиз стал идейным продолжением пластинки «Нас узнает весь мир, Pt. 1», вышедшей в 2021 году.

Напомним, в июле 2022 года Мари Краймбрери представила песню «Шкура», записанную при участии Клавы Коки (Клавдия Высокова). Стоит отметить, что композиция стала дебютным сотрудничеством певиц.

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