Лондон, , 21:32 — REGNUM Шотландский актер Робби Колтрейн, сыгравший роль Хагрида в фильмах о Гарри Поттере, умер в возрасте 72 лет, сообщает 14 октября Reuters.

Гарри Поттер. Постер

Карьера Колтрейна началась с ролей в фильмах о Джеймсе Бонде и продлилась более четырех десятилетий. В 1990-х годах он исполнил главную роль криминального психолога доктора Эдварда «Фитца» в британском телесериале «Метод Крекер».

Агент актера Белинда Райт рассказала, что он умер в больнице недалеко от Фолкирка в Шотландии.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выразила глубокие соболезнования, написав в Twitter: «Очень печальные новости. У него был такой актерский диапазон, он мог играть роли в блестящей комедии и в жесткой драме. Я думаю, что моей любимой из всех его ролей была роль Фитца в «Крекере». Робби Колтрейн, легенда шотландской эстрады — вас будет очень не хватать. RIP».