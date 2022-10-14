Киев, , 21:26 — REGNUM Способ обеспечить работу спутникового интернета Starlink на территории б. УССР киевский режим найдёт, лишь бы SpaceX дала Киеву время договориться на этот счёт, написал 14 октября советник Зеленского Михаил Подоляк в социальной сети.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Илона Маска SpaceX] обеспечит стабильное соединение до конца переговоров». Михаил Подоляк «Мы ожидаем, что компания [SpaceX] обеспечит стабильное соединение до конца переговоров».

Это заявление Подоляк сформулировал, узнав об отказе Маска оплачивать Киеву интернет после оскорблений в его адрес со стороны киевского режима. Starlink активно используется ВСУ.

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