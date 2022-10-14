Киев, 14 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Способ обеспечить работу спутникового интернета Starlink на территории б. УССР киевский режим найдёт, лишь бы SpaceX дала Киеву время договориться на этот счёт, написал 14 октября советник Зеленского Михаил Подоляк в социальной сети.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Илона Маска SpaceX] обеспечит стабильное соединение до конца переговоров». Михаил Подоляк «Мы ожидаем, что компания [SpaceX] обеспечит стабильное соединение до конца переговоров».

Это заявление Подоляк сформулировал, узнав об отказе Маска оплачивать Киеву интернет после оскорблений в его адрес со стороны киевского режима. Starlink активно используется ВСУ.