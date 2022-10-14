Рим, , 21:23 — REGNUM Экономики стран ЕС «попали в бурные воды», с такой оценкой выступил 14 октября еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Паоло Джентилони Kremlin.ru

Он отметил, что «шок пандемии» сменился «мощным восстановлением», но вслед этим восстановлением начался шторм.

Национальные правительства предпринимают усилия по минимизации последствий роста цен на энергию и товары для граждан и бизнеса, но следует помнить, что такие меры должны быть «направленными на конкретные цели» и временными, чтобы не допустить перегрузки экономики, сказал Джентилони.