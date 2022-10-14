Подгорица, 14 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. МИД России уведомил посольство Черногории в Москве об ответных мерах на высылку российских дипломатов, сообщает пресс-служба министерства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

В посольство направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию министру иностранных дел Черногории Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и бывшему Директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере.

Данная мера является ответом на принятое в сентябре черногорской стороной очередное решение объявить persona non grata шестерых дипломатов посольства России в Подгорице, говорится в сообщении МИДа.