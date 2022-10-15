Херсон, , 00:00 — REGNUM Российские десантники показали высокую боеспособность во время спецоперации. Об этом на встрече в Москве рассказал публицист и военный блогер Алексей Живов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ВДВ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Одна из групп нашего десанта оказалась изолирована на какое-то время, у ребят закончились боеприпасы. Они подвергались обстрелам, но не потеряли боевой дух и во время одной из вылазок ухитрились уничтожить без применения огнестрельного оружия четыре танковых экипажа противника», — сообщил собеседник агентства.

По словам Живова, десантники благополучно вышли к своим.

«Обнаружив танковый отряд противника, наши ребята просто дождались, пока танкисты не начнут покидать машины по естественной надобности и уничтожили холодным оружием» — заключил публицист.

Напомним, что ранее ВСУ предприняли несколько попыток наступления на Херсонском направлении.