Екатеринбург, 14 октября 2022, 21:16 — REGNUM На месте крупного пожара в Екатеринбурге не выявлено превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Об этом сообщает свердловское управление МЧС.
Специалисты осуществили замеры качества воздуха. Отклонений от норм не обнаружено.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в районе ангара с пластиком возник днём 14 октября. Его площадь достигла почти четырёх тысяч квадратных метров.
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