Варшава, , 21:14 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал закон «О защите потребителей электроэнергии в 2023 году», предусматривающий заморозку тарифов на электроэнергию для граждан на уровне цен 2022 года в определённых пределах потребления. Об этом сообщает канцелярия президента Польши.

Речь идет о законе «О специальных решениях по защите потребителей электроэнергии в 2023 году в связи с ситуацией на рынке электроэнергии». Целью нового законодательства является «запуск инструментов, повышающих энергетическую безопасность домашних хозяйств и обеспечивающих им цену на электроэнергию на уровне, позволяющем оплачивать счета», — передаёт «Польское радио».

Согласно закону, в следующем году тарифы на электроэнергию для домохозяйств останутся на уровне 2022 года в пределах потребления 2 МВтч в год. Для семей с инвалидом (инвалидами) лимит составит 2,6 МВтч в год, для больших семей и фермеров — 3 МВтч в год. Лимиты действуют для тех домохозяйств, которые не проводят в своих жилых помещениях и хозяйственных постройках какую-либо коммерческую деятельность.

Закон предусматривает, что если в период с 1 октября 2022 года по 31 декабря 2023 года потребитель сократит свое потребление, по крайней мере, на 10% по сравнению с периодом с 1 октября 2021 года по 31 декабря 2022 года, то в 2024 году поставщик электроэнергии должен будет предложить ему скидку в размере 10%.

Домохозяйства, отапливаемые при помощи электричества, в случае превышения потребления выше 5 МВтч в год имеют право на поучение субсидии в размере 1500 злотых (19 000 рублей).