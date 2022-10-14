Краснодар, 14 октября, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В состав новой казачьей бригады «Кубань» вошли три казачьих отряда Кубанского казачьего войска. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Краснодарского края.

Николай Хижняк ИА REGNUM Казаки

«Общая численность казаков, участвующих в специальной военной операции увеличилась и составляет почти 2400 человек. Они хорошо подготовлены и оснащены. Многие казаки из отряда специального назначения «Кубань», выполнявшие боевые задачи в Красном Лимане, представлены к госнаградам, в том числе 17 человек — к ордену Мужества. Сегодня казаки самоотверженно защищают жителей Донбасса и России, показывая примеры истинного героизма», — отметил заместитель главы Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

На церемонии освящения знамени казачьей бригады «Кубань» приняли участие более 500 казаков из Краснодарского края, Адыгеи и Карачаево-Черкессии.