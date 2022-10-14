Анкара, , 21:19 — REGNUM После взрыва, произошедшего в шахте на севере Турции, под землей оказались заблокированными 49 человек, сообщила 14 октября журналистам губернатор провинции Бартын Нуртадж Арслан.

Шахта Free-Photos

Ранее о взрыве на шахте сообщил турецкий телеканал CNN Turk. По данным телеканала A Haber, в аварийной шахте на глубине 300 метров под землей находились 115 шахтеров, некоторых удалось эвакуировать.

«Сорок четыре работника находятся на уровне минус 300 метров и пять рабочих на уровне минус 350», — сказала Нуртадж Арслан.

Турецкое управление по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявило, что причиной взрыва был неисправный трансформатор.

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