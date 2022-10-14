Хельсинки, , 21:12 — REGNUM Министерство обороны Финляндии отказало в выдаче разрешения на покупку дома гражданкой Российской Федерации в городе Котка. Это первый такой случай с момента введения соответствующего порядка.

Как сообщается, причиной отказа в выдаче разрешения на покупку недвижимости иностранным гражданином стала «неполная информация о заявке». Счёт за оплату разрешения не дошёл до адресата по указанному ей адресу, а попытки связаться с ней по телефону и по почте также не увенчались успехом.

Гражданка РФ купила дом до того, как подала заявку на получение разрешения. Теперь у неё есть право обжаловать решение об отказе. Если она этого не сделает, или ответ на жалобу будет отрицательным, у неё будет год на то, чтобы продать дом.

С начала 2020 года в Финляндии граждане стран, не входящих в Евросоюз и Европейскую экономическую зону должны получать специальное разрешение министерства обороны страны при покупке недвижимости. За прошедшее время минобороны выдало 1823 таких разрешения и ни одного отказа, кроме русской.