Рим, 14 октября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Италия нуждается в правительстве, которое будет решать насущные вопросы очень быстро, заявила 14 октября лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Vox España Джорджа Мелони

Самыми насущными вопросами являются рост цен на энергию, инфляция, проблемы рынка труда, перечислила Мелони.

Правая коалиция готова работать быстро и в полном единстве, избрание за два дня новых глав обеих палат парламента это подтверждает, отметила она.

Как сообщалось ранее, спикером сената Италии был избран представитель «Братьев Италии» Иньяцио Ла Русса, спикером нижней палаты парламента — кандидат от «Лиги» Лоренцо Фонтана.

Победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии«Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и«Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.