Москва, 14 октября 2022, 21:12 — REGNUM Кинокомпания «Водород» собирается снять третью часть спортивной драмы «Лёд». Об этом представителям СМИ сообщила генеральный директор медиахолдинга «Национальная медиа группа» Светлана Баланова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«У нас есть киностудия «Водород», у которой сейчас в производстве есть несколько очень интересных проектов: это и «Крысолов», «Сто лет тому вперёд», ещё несколько проектов. Мы «Лёд 3» собираемся запускать», — рассказала Баланова. В то же время информация о дате выхода, сюжете и актёрском составе киноленты в настоящий момент отсутствует.
Напомним, фильмы серии «Лёд» рассказывают о фигуристке Наде Лапшиной и её возлюбленном. Выход первого фильма состоялся 14 февраля 2018 года, а его продолжение вышло на экраны спустя два года — в 2020-м. Главные роли в обоих кинокартинах исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров.
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