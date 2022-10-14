Москва, 14 октября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Кинокомпания «Водород» собирается снять третью часть спортивной драмы «Лёд». Об этом представителям СМИ сообщила генеральный директор медиахолдинга «Национальная медиа группа» Светлана Баланова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Лёд». реж. Олег Трофим. 2018. Россия Александр Петров и Аглая Тарасова

«У нас есть киностудия «Водород», у которой сейчас в производстве есть несколько очень интересных проектов: это и «Крысолов», «Сто лет тому вперёд», ещё несколько проектов. Мы «Лёд 3» собираемся запускать», — рассказала Баланова. В то же время информация о дате выхода, сюжете и актёрском составе киноленты в настоящий момент отсутствует.

Напомним, фильмы серии «Лёд» рассказывают о фигуристке Наде Лапшиной и её возлюбленном. Выход первого фильма состоялся 14 февраля 2018 года, а его продолжение вышло на экраны спустя два года — в 2020-м. Главные роли в обоих кинокартинах исполнили Аглая Тарасова и Александр Петров.