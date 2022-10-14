Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Сотни мигрантов рано утром 15 октября вышли в дорогу, чтобы добраться до американо-мексиканской границы, где сотни других людей оказались в неопределенном положении после заключения соглашения о высылке венесуэльских нелегалов, пересекающих границу США, сообщает Reuters.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Ранее 13 октября президент США Джо Байден заявил, что планирует разрешить въезд в страну десяткам тысяч просителей убежища из Венесуэлы, спасающимся от экономического и гуманитарного кризиса в своей стране. Те, кто получит визу в рамках этой программы, будут доставлены в США по воздуху. При этом Штаты пообещали высылать в Мексику тех мигрантов, что будут пойманы при попытке незаконного пересечения границы по суше.

Группа людей отправилась из города Тапачула, расположенного недалеко от границы Мексики и Гватемалы, в мексиканский штат Оахака, где у мигрантов есть шанс получить разрешение на пересечение страны.

Сотрудник миграционной службы подсчитали, что общее число мигрантов составляет 500 человек, хотя местные СМИ сообщили, что в группе более 1000 человек. Еще примерно 200 мигрантов остались в Тапачуле. При этом некоторые мигранты в знак протеста связали себя цепями и покрасили руки в белый цвет.

Напомним, правительство Мексики пытается сдерживать нелегальную миграцию на американских территориях в преддверии выборов в Конгресс Соединенных Штатов.

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