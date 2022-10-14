Москва, , 21:08 — REGNUM В Москве открывается второй фестиваль фортепианной музыки «Неповторимый Эмиль Гилельс — великий пианист и посол российской культуры». Участникам, организаторам и гостям фестиваля направил приветствие президент России Владимир Путин.

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«Приветствую вас по случаю открытия II Московского фестиваля фортепианной музыки «Неповторимый Эмиль Гилельс — великий пианист и посол российской культуры», приуроченного ко Дню памяти Маэстро. Наша страна по праву славится блистательной плеядой выдающихся композиторов и дирижёров, замечательными традициями исполнительского искусства. Одним из достойных, талантливейших представителей национальной фортепианной школы был, без сомнения, Эмиль Григорьевич Гилельс. С именем этого легендарного артиста, его плодотворной деятельностью связаны яркие, незабываемые страницы отечественной и международной культурной жизни. Отмечу, что, объединяя на своей площадке музыкантов разных поколений — от студентов до признанных звёзд, а также многочисленных гостей, — ваш фестиваль вносит огромный вклад в сбережение и популяризацию богатейшего творческого наследия Эмиля Григорьевича Гилельса, продвижение ценностей академической музыкальной культуры, дарит зрителям радость встречи с настоящим искусством.